ಆರ್.ಎಲ್.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಫಲಿತಾಂಶ: ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಥಮ, ಸಾವಿತ್ರಿ ದ್ವಿತೀಯ

<p>ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಅಬ್ಬಾರ ಶೇ 95.83, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಟ್ಟಿ ಶೇ 93.5, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೊಸಂಗಡಿ ಶೇ 92.33, ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೇ 91.5, ರಕ್ಷಿತಾ ಯಡಣ್ಣವರ ಶೇ 90.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ವಾಲಿಕಾರ ಶೇ 97, ಶೀತಲ್ ಶಿಂಧೆ ಶೇ 96, ಕಾವ್ಯಾ ಕಾಳನಕೊಪ್ಪ ಶೇ 95, ಅಮೂಲ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಣ್ಣವರ, ಶೇ 93.66, ಜ್ಯೋತಿ ಹುಡೇದ ಶೇ 93.66, ಶಿವರಾಜಗೌಡ ತಡಕೋಡ ಶೇ 93.66, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಿಂಡಲಕೊಪ್ಪ ಶೇ 93.33, ಸುನಿಲ್ ನರೇಂದ್ರ ಶೇ 93.33, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ ಶೇ 96.1), ಸರೋಜಾ ದೇವಗಿರಿ ಶೇ 94.83, ಪ್ರೀತಂ ಬಾಳಣ್ಣವರ, ಶೇ 94, ಫಾತಿಮಾ ಜಕಾತಿ ಶೇ 92.33, ಚೈತ್ರಾ ಹುಚ್ಚಯ್ಯನವರ ಶೇ 92.16 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರಕೋರೆ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತಕೋರೆ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ ಎನ್.ಹಂಪಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-1882800860</p>