ಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಸಾಯಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ ಶೇ97.2, ಸುದೀಪ್ ಮೇಟಿ ಶೇ 96.5, ರೋಹಿತ್.ಬಿ ಶೇ 96.2, ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ ಶೇ 96, ಸುಕನ್ಯಾ ಶೇ 9), ಅರವಿಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶೇ95.6, ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಶೇ 95.5, ಕೀರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಶೇ 95 ಹರ್ಷಿತ್ ಹೂಗರ್ ಶೇ 94, ಹನುಮಂತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶೇ90.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಶೀಲವಂತ ಶೇ96.4, ಅಕ್ಷಯ ತಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಶೇ93.2, ನಿತಿನ್ ಕಿವಡನವರ್ ಶೇ 92 ,ಚೇತನ ಶೇ92.2, ನೇತ್ರ ಹಡಪದ ಶೇ 91.3, ಆಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶೇ90.9, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೇ90.5, ಸುಪ್ರೀತ್ ಕಾಳೆ ಶೇ 90.3, ಪವಿತ್ರ ಹಿರೇಮಠ್ ಶೇ90.2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260414-24-575294747