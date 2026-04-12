ವಿದ್ಯಾ ಪಿ.ಹಂಚಿನಮನಿ ಕಾಲೇಜು ಸಾಧನೆ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಹಂಚಿನಮನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ 96.57 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೀರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕರಡ್ಡೇರ (ಶೇ97.67), ಕೆನಿಷಾ ಕುರಿ (ಶೇ 97.67), ಸಮೃದ್ಧಿ ಕದೀಮದಿವಾನ (ಶೇ97.67), ಆತೀಫ್ ಮುಲ್ಲ (ಶೇ97.50), ಅಲೋಕ ಶರ್ಮಾ (ಶೇ97.50), ನಮ್ರತಾ ಕಡಲೆ (ಶೇ97.50), ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಶೇ97.50), ಪೂಜಾ ಮಾದರ (ಶೇ97.50), ಪ್ರೇರಣ ಯಲಬುರ್ಗಿ (ಶೇ97.50), ಶಿವಾನಂದ ಜನವಾಡ (ಶೇ97.33), ಸೋಮಶೇಖರ ಪದ್ಮಾಗೊಂಡ (ಶೇ 97.33), ಬಸವರಾಜ ಗುಡಸಲಮನಿ (ಶೇ97.11), ಜಿ.ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ್ (ಶೇ97.11), ರಾಘವೇಂದ್ರ (ಶೇ97.11), ಅನುಷಾ ದೇವಿಹೋಸೂರು (ಶೇ96.83), ಪ್ರತೀಕ ರಾಯರ್ (ಶೇ96.83), ಸಂತೋಷ್ ಲಕ್ಷಾನಟ್ಟಿ (ಶೇ96.83).

ತಾನ್ವಿ ನಾಯಕ (ಶೇ96.83), ವೇದಾಂತ್ ಗಾವ್ಕರೆ (ಶೇ96.83), ಅರ್ಪಿತಾ (ಶೇ96.67), ಭಾವನಾ ತೋಟಗಂಟಿ (ಶೇ96.67), ಭೂಮಿಕಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಶೇ 96.67), ಕೃಷ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ (ಶೇ96.67),ಸುಚಿತ್ (ಶೇ96.50), ಅಭಿಷೇಕ್ (ಶೇ96.33), ಅಕ್ಷಯ ಕಡ್ಡಿಪೂಜಾರ (ಶೇ96.33), ಆನಂದ ಬಳಿಗೇರ (ಶೇ 96.33), ಭೂಮಿಕಾ ಕೌಜಲಗಿ (ಶೇ96.33), ರಾಹುಲ ಕಂಬಾರ (ಶೇ96.33), ಸ್ಪಂದನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಶೇ96.33), ಆದಿತ್ಯಾ ಪಿರೋಜಿ (ಶೇ96.17), ಕೀರ್ತಿ (ಶೇ 96.17), ಕಿರಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಶೇ96.17), ಪ್ರತೀಕ ಸಂಜಿವಗೋಳ (ಶೇ96.17), ರಷ್ಮೀ ಗೌರೀಮಠ (ಶೇ 96.17), ರೇಣುಕಾಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಲವಾಡ (ಶೇ96.17) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಆರ್ ಹಂಚಿನಮನಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವರ್ಷಾ ಹಂಚಿನಮನಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜು ಕಡೆಮನಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ