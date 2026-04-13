ರೈತನ ಮಗಳ ಸಾಧನೆ

<p>ತೋವಿನಕೆರೆ: ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 97.50 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಸೂರೇನಹಳ್ಳಿ ಮಮತಾ ಎಸ್.ಎಂ. ಮನೆಪಾಠಕ್ಕೆ(ಟ್ಯೂಷನ್) ಹೋಗದೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಭೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ತೋಟದ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಮಮತಾ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಕೃಷಿಕರು. ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ. ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಮತಾ ಯಾವುದೇ ಭಯ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-17-1475991701</p>