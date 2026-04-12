ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಾಲೇಜು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ

<p>ಗದಗ: ನಗರದ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ 71 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೆರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ (ಶೇ 96.5) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಲತಾ ಭಜಂತ್ರಿ (ಶೇ 95.66) ದ್ವಿತೀಯ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ವಿಜಾಪೂರ (ಶೇ 94.5) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಬಳ್ಳಾರಿ (ಶೇ 93.83) ನಾಲ್ಕನೆ ಸ್ಥಾನ, ಸಹನಾ ಶಿವಸಿಂಪಿ (ಶೇ 91.66) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ 92 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಗಾಯತ್ರಿ ಕಾಗಿ (ಶೇ 93.66) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿ ಮಾಳವಾಡ (ಶೇ 85.83) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ಬಳಗೋಡ (ಶೇ 83.66) ತೃತೀಯ, ವೈಷ್ಣವಿ ಶಿಂದೆ (ಶೇ 83.5) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌದ್ರಿ (ಶೇ 81.1) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ 78 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಹಿಲ್ ಚವಡಿ (ಶೇ 94.5) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗವ್ವಾ ಪವಾಡಿಗೌಡ್ರ (ಶೇ 90) ದ್ವಿತೀಯ, ರಕ್ಷಿತಾ ಡಂಬ್ರಳ್ಳಿ (ಶೇ 88.5) ತೃತೀಯ, ಪೂಜಾ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ (ಶೇ 86.6) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ, ಬಿಬಿಆಯಿಶಾ ಗಚ್ಚಿ (ಶೇ 86) ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ 203ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 130 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟರ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವೈ.ಎಸ್.ಮತ್ತೂರ, ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಟ್ರೇಶ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಳಗುಂದ: ಇಲ್ಲಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 98.31 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ85 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಹಾಗೂ 41 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ರಿತ್ತಿ (ಶೇ 96.33) ಪ್ರಥಮ, ಸರಸ್ವತಿ ಲಮಾಣಿ (ಶೇ 94.50) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಠೋಡ್ (ಶೇ 94.16) ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಶೇ 61.36 ಸಾಧನೆ</p>.<p>ನರೇಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 61.36 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 88 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಿತ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 34, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 13 ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 05 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೀರ್ತನಾ ನವಲಗುಂದ ಶೇ 86.67 ಪ್ರಥಮ, ಮಿನಹಾಜ ಎಂ. ಹೊಸಮನಿ ಶೇ 85.17 ದ್ವಿತೀಯ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬನ್ನಿಮರದ ಶೇ 81.33 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಜಿ.ಗುಳಗಣ್ಣವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಎಂ. ಅಗಡಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 92.50ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೂಜಾ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಶೇ 97.50 ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಯತ್ನಳ್ಳಿ ಶೇ 92.17 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗದಗ: ನಗರದ ಜೆ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 91.50 (541) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ ಶಂಕರ್ ಗುರಿಕಾರ ಅವರ ಪುತ್ರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗದಗ: ನಗರದ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹೊನ್ನಗುಡಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಾರ ನಾರಾಯಣಸಿಂಗ ರಜಪೂತ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಂದೀಪಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 93.34 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಜೆವಿಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗದ ಎಸ್ಎಜೆವಿಜಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಪಿ. ಬೆಟಗೇರಿ ಶೇ.97.33, ನಂದಿತಾ ಐ.ಬಳಿಗಾರ ಶೇ.96.66, ಗೀತಾ ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಶೇ 95 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ಬಿ.ಶೀಶನಳ್ಳಿ ಶೇ 92.50, ನಂದಿತಾ ಎಸ್.ನಾಗಲೋಟಿ ಶೇ 91.83, ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ.ಬಕ್ಸದ್ ಶೇ 89.50 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೋಹಿಣಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಕನ್ನಡ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವದು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಂದಿತಾ ಬಳಿಗಾರ ಇವಳು ಸಹ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕಾಲೇಜು ಶೇ 70 ಫಲಿತಾಂಶ</p>.<p>ಲಕ್ಕುಂಡಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 70.21 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 47 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 33 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆ, 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ, ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಬರೇಶ ಶಿವಪ್ಪ 551 (ಶೇ 91.83) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆಕಾಶ ಶೇಖಪ್ಪ 543 (ಶೇ 90.50) ಅಂಕ ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಸಪ್ಪ 542 (ಶೇ 90.33) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಎನ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಸಿಎನ್ ವಿಜನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಲಮಾಣಿ ಶೇ 94.67, ಆರತಿ ಹೊಸಮನಿ ಶೇ 88.83, ಹರ್ಷಿತಾ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 88.33, ಪ್ರಿಯಾ ಕುಂದಗೋಳ ಶೇ 82.16, ಸ್ನೇಹಾ ಜನಿವಾರದ 81.67 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೇಶ್ಮಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ದಯಾನಂದ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಶ್ಮಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫರ್ಹಿನ್ ಹಾವೇರಿ (ಶೇ 91.16), ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕುರಡೇಕರ್ (ಶೇ 83.83), ರುಖಯ್ಯ ಮಮ್ತಾಜ್ (ಶೇ 83.66), ಬೀಬಿಆಯಿಷಾ ಬೆಂಗೇರಿ (ಶೇ 82.83), ಸುನೇನಾ ಬಾಲೂರ್ (ಶೇ 79.83) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಮಶುದ್ದೀನ ಆರ್., ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿಯು: ನಿಂಗಮ್ಮ ಹೂಗಾರ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ</p>.<p>ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ: ಪಟ್ಟಣದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಎಸ್.ಹೂಗಾರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 78 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ಕಬಾಡರ (ಶೇ 96.83) ಪ್ರಥಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಳೇದ (ಶೇ 92.33) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಕಬಾಡರ ಹಾಗೂ ಸಂಪತಾ ಬಿಷ್ಟನಾಗೌಡ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ (ಶೇ 91.83) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾಯಣ್ಣವರ (ಶೇ 92.16) ಪ್ರಥಮ, ಸ್ನೇಹಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಶೇ 84) ದ್ವಿತೀಯ, ಪವಿತ್ರಾ ಸಿದ್ಧನಗೌಡ್ರ (ಶೇ 79.10) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನಮಠ ಹಾಗೂ ಶಿವಲೀಲಾ ಪೂಜಾರ ಇಬ್ಬರೂ (ಶೇ 84.83) ಪ್ರಥಮ, ಸಾಯಿರಾಬಾನು ಪಿಂಜಾರ (ಶೇ 80.66) ದ್ವಿತೀಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಕ್ಕೇದ (ಶೇ.78.83) ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹರ್ಲಾಪೂರ, ಎಂ.ಬಿ. ಸುರಕೋಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ