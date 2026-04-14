ಗಾಲವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಬೀಳಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿಯ ಗಾಲವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 79, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 96.72ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರಿ– ಶೇ 95.5, ಗಂಗೂಬಾಯಿ ರಮೇಶ ಅಜನಕ್ಕೆ– ಶೇ 93.83, ರಾಬಿಯ ಯಾಸಿನ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್– ಶೇ 93.33 ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮದೀನಾ ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಬೀಳಗಿ– ಶೇ 89.66, ಸಾವಿತ್ರಿ ರಮೇಶ ಗೊಡೆಪ್ಪನ್ನವರ– ಶೇ 89.33, ರಶ್ಮಿ ಹೊಳಬಸಪ್ಪ ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ– ಶೇ 86.83ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260414-19-2114802360