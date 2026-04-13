<p>ಗುಡಗೇರಿ: ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ 64.7 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಚನ್ನವ್ವ ಧರಣ್ಣವರ ಶೇ 91.66. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ಆರಾಳ ಶೇ 96.83, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಕುರಿ ಶೇ 93.83ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-1216431364</p>