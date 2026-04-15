‘ಸತತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ’

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಠಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪವಿತ್ರಾ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪಿಇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಇಟಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪವಿತ್ರಾ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ಶೇ 97ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂಸ ಸಹಾಯ- ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸತತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಛೇರ್ಮನ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬರಗುಂಡಿ, ಬಾಲಮುಕುಂದ ತಾಪಡಿಯಾ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಲಕ್ಷಿಕಾಂತ ಕಾಬ್ರಾ, ಸುನೀಲ ಕರಣಿ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎನ್.ವೈ. ಭದಝಂವರ, ಸಂಗಮೇಶ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ, ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಈರಣ್ಣ ಅಲದಿ, ಪಿ.ಎಸ್. ಮಾದರ, ಎಂ.ಎ. ಮುಲ್ಲಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎಂ., ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಕಲ್ಯಾಣಿ, ವಿ.ವಿ. ಮದರಿಮಠ, ಪಿ.ಎಸ್. ಜವಳಗಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ವಾಳದವುಂಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-19-885052167</p>