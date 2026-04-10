<p>ಹಾಸನ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಕಳದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಎಚ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಎನ್.ಎಚ್. ಶೇ 98.6, ಸೃಜನ ಎಸ್. ಶೇ 98.3, ಪ್ರಣವ್ ಹರ್ಷ ಚಿಂತಲ್ ಶೇ 98, ಇಶಾಂತ್ ಆರ್. ಶೇ 97.83, ಆರ್ಯ ವಿ. ಶೇ 97.66, ಯಶಸ್ ಎಚ್.ಆರ್. ಶೇ 97.66, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಜೆ ಶೇ 97.5, ಲಹರಿ ಎಚ್.ಎಲ್. ಶೇ 97.33, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಚ್.ಜಿ. ಶೇ 97.33, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್. ಶೇ 96.83, ವಿನಯ್ ಜೆ.ಆರ್. ಶೇ 96.83, ಸಾನ್ವಿ ಜಿ. ಶೇ 96.83, ಮಾನ್ಯತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೇ 96.83, ಪ್ರಜ್ಞಾಲೋಚನಾ ಬಿ.ಆರ್. ಶೇ 96.83 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಶೇ 99.73 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂನಮ್ ಜಿ. ಶೇ 98.66, ಶರ್ವಾಣಿ ವಿ. ಶೇ 98.5, ವಿಶಾಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಶೇ 98, ಆಯಿಷ ಅಕ್ರಮ್ ಶೇ 97.83, ತುಳಸಿಶ್ರೀ ಆರ್. ಶೇ 97.16, ಅನಘಾ ಎಂ.ಎನ್. ಶೇ 97 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>440 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 293 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ 3, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ 21, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ 3, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ 14, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ 12, ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ 5, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 5, ಹಿಂದಿ 1 ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-36-603712218</p>