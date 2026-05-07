‘ಕೊನೆವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡುವ ಸಂಪಾದನೆಯೇ ವಿದ್ಯೆ’

<p>ಹಾಸನ: ‘ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ, ಕಾರು, ಸಂಬಳ, ಉದ್ಯೋಗ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ, ಅದುವೇ ವಿದ್ಯೆ, ಜ್ಞಾನ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ನಗರದ ಹಾಸನಾಂಬ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಹಾಸನದ ಹೆಮ್ಮೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಬದುಕುವ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದೇ ವಿದ್ಯೆ. ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದು 3-4 ದಿನದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಹಾಸನದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗ, ತರಗತಿಯಾದರೂ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಒಂದು ಊರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಹಾಸನದ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಆಗದು. ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪಾಸಾದೆ. ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಡೆದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಫಲತೆಗೆ, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಕೈ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳೂ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ–ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ, ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಸನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗ ಎಂದಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಿ. ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಲತಾಕುಮಾರಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ, ಹುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಡಿಸಿಎಫ್ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಗಂಗಣ್ಣನವರ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಬಲರಾಂ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-36-1805732325</p>