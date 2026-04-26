ಹಾಸನ: ನಗರದ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಯುಸಿ– ಐಸಿಎಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜೆಇಇ–ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಾದ ಪಿಸಿಎಂಬಿ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಎಂ+ಪಿಇ/ಸಿಸ್ / ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಬಿ+ ಪಿಇ/ ಸಿಎಸ್/ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಐಎಸ್ಸಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಜೆಇಇ) ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ PCM ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬದಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ನೀಟ್) ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಿತದ ಬದಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>