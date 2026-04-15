ಹಾವೇರಿ: ನಗರದ ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಪ್ಪಿಕೊಪ್ಪ (ಶೇ 96) ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಿಕಾ ವಟವಟಿ (ಶೇ 90.16) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ವೀಣಾ ಇಪ್ಪಿಕೊಪ್ಪ (ಶೇ 89.83) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಕಿ-ಆಲೂರು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಧಾ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ (ಶೇ 95) ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಪುರ್ಲಿ (ಶೇ 87.83) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ (ಶೇ 84.5) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲತಾ ನಾಗನೂರು (ಶೇ 91.83), ವಿನಾಯಕ ಕರಿಗಾರ (ಶೇ 90.83) ಹಾಗೂ ಬೀಬಿ ಅಸ್ಪೀಯಾಬಾನು ನದಾಪ್ (ಶೇ 90) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-22-194598842