ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಶೇ 88.16, ಶಶಿಕಲಾ ಕರಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಶೇ 86.16, ಯಶೋದಾ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಹಿತ್ತಲಮನಿ ಶೇ 83.33ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಮಣಿಗಾರ ಮತ್ತು ಮೋನಿಕಾ ಮಾಲತೇಶ ಮಡಿವಾಳರ ತಲಾ ಶೇ 91.66ರಷ್ಟು, ಮಾಲತೇಶ ಮಂಜಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ ಶೇ 91.16 ಹಾಗೂ ಕರಿಯವ್ವ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬೂದನೂರ ಶೇ 90.33ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ ಹಂಜಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>