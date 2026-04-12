ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಹಿರೇಕೆರೂರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಚವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರದಾರ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಒಟ್ಟು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ85 ರಷ್ಟು, 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಷಾ ಹರಿಜನ ಶೇ 91 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಿಜಮ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಶೇ 91 ರಷ್ಟು ಗಳಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಚವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನಾಗರಾಜ ಧಾರೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.