<p>ಹಾವೇರಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಎಂ.ಆರ್.ಎಂ. ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಹ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ರಾಜಾ ಹುಲಗೇರಿ, ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98.16ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಹ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ರಾಜಾ ಹುಲಗೇರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾವೇರಿಯ ಎಂ.ಆರ್.ಎಂ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಆತನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಇದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ’ ಎಂದು ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಮ ಮೋಹನ ರಾವ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-22-1510452596</p>