ಹೆಬ್ರಿ ಎಸ್. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಸಾಧನೆ

ಹೆಬ್ರಿ: ದ್ವೀತಿಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿಯ ಎಸ್ಆರ್ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ವಿ. 593 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಧ್ವನಿ ಎಚ್.ಆರ್. 590 ದ್ವಿತೀಯ, ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 589 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೀಪ ಟಿ.ಯು. 593 ಪ್ರಥಮ, ವೈಷ್ಣವಿ ಹೇರಳೆ 591 ದ್ವೀತಿಯ, ಖಾಝಿ ಇಲ್ಹಮ್ 589 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾದ 174 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಲ್ಲಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 95 ಶೇಕಡ ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ, 98 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಆರ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಪ್ನಾ ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೆತ್ತವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಸಿಎ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿ ಲಾಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಣದೀಪ ಟಿ.ಯು. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ