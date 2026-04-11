ಶೇ.93 ಗಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

<p>ಹಿರೀಸಾವೆ:ಎಸ್.ಎನ್.ಎಚ್.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರೇಶ್ ಲಮಾಣಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 93 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಶೇ75 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಶೇ70 , ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ84, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶೇ 72 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಂಚನ ಸಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಶೇ 89, ಭೂಮಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ 83, ವಂದನಾ ಎಚ್.ಆರ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ 83, ಗೌರಮ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ82, ಹೇಮಾ ಎ.ವಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶೇ88, ವರ್ಷಿತ ಬಿ.ಜಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಶೇ88 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-36-786420217</p>