ಅರಬಿಂದೋ ಕಾಲೇಜು: ಸಾಧನೆ

ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಸಮೀಪದ ಜಾವಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 94.71 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಸ್ಮಿರಾ ಯು.ಎಸ್. (590 ಅಂಕ), ಅಮೃತ ಟಿ.ಜೆ. (587), ಸಿರಿ ಸುಜಿತ್ (586), ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ಎಚ್. (585), ರಕ್ಷಿತ್ ಎನ್.ಎಸ್ (583), ವೈಷ್ಣವಿ ಬಣಕಾರ್ (583), ಸ್ಮಿತಾ ಬಿ.ಎಂ. (581), ಸಾನಿಕ ಎನ್.ಬಿ. (580), ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (579), ಗೋವರ್ಧನ್ ಗೌಡ (579), ಜಾಹ್ನವಿ ಎ. (578), ಎನ್.ಪಿ. ಅಹಿಂಸ ಜೈನ್ (574) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಮದನ್ ಎನ್. (594 ಅಂಕ), (ಸೌಜನ್ಯ ಪವಾರ್ 593), (ನಿರೀಕ್ಷಾ ಸಿಂದಗಿ 587), ಷಷ್ಟಿ ಪಿ. (586), ಸುಜನ್ಯ ಎಸ್. ರಾವ್ (583), ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್.ಎನ್. (576), ಸಹನಾ ಎನ್. (579), ಹಂಸಿಣಿ ಎಸ್.ಆರ್. (565), ಸುಹಾನ ಎಸ್.ಜೆ. (561), ಶ್ರೀಶಾ ಸಿ.ಪಿ. (558), ರಾಶಿ ಮೆಹ್ತಾ (555), ವರ್ಷಾ ಜಿ.ಎಸ್. (555 ಅಂಕ) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>