ಜಿಬಿಆರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಬಿಆರ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ75 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 173 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 129 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಭಾವನ (ಶೇ 94.83), ಪವಿತ್ರಾ (ಶೇ94.16), ಎಚ್.ಗುರುಪ್ರಸಾದ (ಶೇ 93.16), ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಿಕೇರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಶೇ93), ವಾಲಿ ನಂದಿತಾ (ಶೇ 91), ಕೆ.ಎಂ.ಚಂದನ (ಶೇ90.8), ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಸ್ಫೂರ್ತಿ (ಶೇ 92.83) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>