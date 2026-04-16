ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಹೊರ್ತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೋದಯ ಪ. ಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ: ನಂದಿನಿ ಮೊರಬ ಶೇ 97.50 ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ ಶೇ 97.17 ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಸೌಂದರ್ಯ ಡೊಮನಾಳ ಶೇ 97 ಮತ್ತು ಓಂ ಸುತಾರ, ಶೇ.97 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 98.16 ಪ್ರಥಮ, ಮೇಘಾ ಬಗಲಿ ಶೇ 96.83 ದ್ವಿತೀಯ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಂಡಿ ಶೇ 96.5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಶ್ಯಾಳ ಶೇ 95 ಪ್ರಥಮ, ಸಿದ್ದು ಹೂಗಾರ ಶೇ 95.66 ದ್ವಿತೀಯ, ಅಮೃತಾ ಕಾಳೆ ಶೇ 94 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-26-271029314</p>