ಹೊಸದುರ್ಗ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 66 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಹೊಸದುರ್ಗ: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು) ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 66.94ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ 569, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಡಿ.ಎಸ್ 564 ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲತಾಮಣಿ 559 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ನಾಯ್ಕ 553, ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ 552, ಉಷಾ ಬಿ.ಟಿ. 552, ಅಪರ್ಣಾ 550, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನ್ 545, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ 547, ಸ್ವಪ್ನಾ 544, ಭವ್ಯಾ 543 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 484 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 324 ಜನ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 69.23, ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 68.38 ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 64.68ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 183 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ 85 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-44-796125841</p>