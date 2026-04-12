ಆದರ್ಶ ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಆದರ್ಶ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ವಿಷಯವಾರು 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಚಿನಮರಡಿ- ಶೇ 95.66, ರಕ್ಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ– ಶೇ 94.83, ವಿಸ್ಮಯ್ ಎಸ್.– ಶೇ 93.83, ಧನುಷ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ– ಶೇ 93.5, ಕೌಶಿಕ್ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ– ಶೇ 93.33, ಚೇತನಾ ಸಂಬಯ್ಯನಮಠ– ಶೇ 93.16, ಮಂಜುನಾಥ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಯಲುವಿಗಿ– ಶೇ 93.16, ಮೈತ್ರಿ ಬಿರಾದಾರ– ಶೇ 91.33, ಭುವನ್ ಶಿವಾನಂದ ಧರಣಿ– ಶೇ 91, ಪ್ರಥಮೇಶ ಗಣೇಶ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ– ಶೇ 90.33, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕುರ್ಲಿ– ಶೇ 90.33ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಶವಂತಯ್ಯ ಒಡೆಯರ– ಶೇ 90.33, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಶೋಕ ಬೆಳಗಲಿ– ಶೇ 88.33, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಟಿಕಾರೆ– ಶೇ 88.33, ಅನುಷ್ಕಾ ರಾವ್– ಶೇ 88, ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಕುರ್ಲಿ– ಶೇ 87.33, ಸೃಷ್ಠಿ ಚಿದಾನಂದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣವರ– ಶೇ 87.5, ಸಂಜನಾ ಸತೀಶ ಅರ್ಕಸಾಲಿ– ಶೇ 87.16, ಅಭಿಷೇಕ ಚಾಗಾಪುರಂ– ಶೇ 85.5, ಅಭಿಷೇಕ ಅಶೋಕ ಮಾನೆ– ಶೇ 85.16ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಬೋಧಕ– ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</p>