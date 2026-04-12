ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97.89ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್. ಜ್ಯೋತಿ– ಶೇ 98.83ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 3ನೇ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀತ ಶ್ಯಾನಬಾಗ– ಶೇ 98.66ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 4ನೇ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 155 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 75 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯೋತಿ– ಶೇ 98.83, ಪ್ರತೀತ– ಶೇ 98.67, ತೇಜಸ್– ಶೇ 97.67, ಸುಜಯ ಕಿಣಿ– ಶೇ 97.67, ಅಹನಾ ಬಿ.– ಶೇ 97.50, ಕ್ಷಮಾ– ಶೇ 97.50, ಗುಂಜನ– ಶೇ 97.50, ಸಹನಾ– ಶೇ 97.50, ರಿಚಾ ಆರ್.–ಶೇ 97.33, ಶ್ರೀಯಾ ಜಿ.–ಶೇ 97.17, ಧನ್ಯಾ ಬಿ–ಶೇ 97.17, ತರುಣ ಪಿ– ಶೇ 97.17, ಅನ್ಮೊಲ– ಶೇ 97.17, ಅಕ್ಷತ್ ಆರ್ಯ– ಶೇ 97, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ವಿ.– ಶೇ 96.83, ಸುರಭಿ ಬಿ.– ಶೇ 96.67ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಪ್ ಬಿ.–ಶೇ 96.50, ಶೀಖಾ ಸಿ.–ಶೇ 96.33, ಸಿಂಚನಾ ಕೆ.–ಶೇ 96.17, ಆದರ್ಶ ಜೆ.–ಶೇ 96.17, ಪಲ್ಲವಿ ಎಂ.–ಶೇ 96, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಿ.–ಶೇ 96, ಶ್ರೀಸ್ ಎ.–ಶೇ 95.83, ದಿಶಾ ಎಸ್.–ಶೇ 95.67, ನಿಶಿತಾ ಎಸ್.–ಶೇ 95.50, ಬಸವಜ್ಯೋತಿ–ಶೇ 95.50, ಆರ್ಯನ್ ಆರ್.–ಶೇ 95.33, ಓಂಕಾರ ಎಚ್.–ಶೇ 95.33, ಭೂಮಿಕಾ–ಶೇ 95.17, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ–ಶೇ 95, ಸ್ನೆಹಾ ಹಳ್ಳಿ–ಶೇ 95, ಸಮರ್ಥ ಕೆ.–95ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ