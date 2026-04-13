ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಬೀನ್‌ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು: ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿಸಿ ಜಾಬಿನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>131 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 304 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣೆಯಲ್ಲಿ, 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರುತ್ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೂಜಾ (ಶೇ 98.17), ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎನ್. ಹಿರೇಮಠ (ಶೇ 97.5), ರಿತೇಶ ಆರ್.ಗಾಡಗೋಳಿ (ಶೇ 97.17), ಅನನ್ಯಾ ಶಂ. ಇಟಗಿ (ಶೇ 97), ಸುಶೀಲ ಇರಕಲ್ (ಶೇ 96.83), ಸಾಧನಾ ಲೋನಿ (ಶೇ 96.67), ಪಲ್ಲವಿ ಪವಾರ (ಶೇ 96.5), ಸುಪ್ರಿತ್ ಇರಕಲ್ (ಶೇ 96.16), ನಯನಾಂಬಿಕಾ ಅರಕೇರಿ (ಶೇ 95.83), ನಿಶಿತಾ ಸಿ.ಬಲಭದ್ರಿ, ರಿಯಾ ಪಾಲನಕರ (95.5) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 5, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 5, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 3, ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-1472884213</p>