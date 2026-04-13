ರೇಶ್ಮಿ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೇಶ್ಮಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ದಯಾನಂದ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಶ್ಮಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫರ್ಹಿನ್ ಹಾವೇರಿ (ಶೇ 91.16), ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕುರಡೇಕರ್ (ಶೇ 83.83), ರುಖಯ್ಯ ಮಮ್ತಾಜ್ (ಶೇ 83.66), ಬೀಬಿಆಯಿಷಾ ಬೆಂಗೇರಿ (ಶೇ 82.83), ಸುನೇನಾ ಬಾಲೂರ್ (ಶೇ 79.83) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಮಶುದ್ದೀನ ಆರ್., ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-1919286264</p>