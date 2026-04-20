ಸಮರ್ಥ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಸಮರ್ಥ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಮರ್ಥ್ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜಿಯಾ ಮತ್ತೆ ತಲಾ ಶೇ 98.67 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೇಯಾ ಹರಕುಣಿಮಠ (ಶೇ 98.50) ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷತಾ ಉಮಚ್ಚಿಗಿ– ಶೇ 98.17, ವಿನುತಾ ಅಕ್ಕಿ– ಶೇ 97.83, ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ– ಶೇ 97.33, ಭರತ್ ದರ್ಜಿ– ಶೇ 96.83, ಹರ್ಷಿತಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವರ್– ಶೇ 96.83, ನೀತು ಅಮಾಸಿ– ಶೇ 96.67, ಅಮೃತಾ ಪೂಜಾರಿ– ಶೇ 95.33, ಆಯುಷ್ ರೆಡ್ಡರ್– ಶೇ 95.17, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ– ಕೋಲಿಹಾಳ– ಶೇ 94.83ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಎಸ್.– ಶೇ 94, ವೈಷ್ಣವಿ ಎನ್.– ಶೇ 93.83, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್– ಶೇ. 92.83, ಭಾಗೀರಥಿ– ಶೇ 90, ಗಗನ್ ಎಸ್.– ಶೇ 90.50ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>