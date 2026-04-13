ಪಿಯು: ಸನಾ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸನಾ ಶಾಹೀನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಮಹಬೂಬಿ ಹೀರೆಕುಂಬಿ ಶೇ 96.17, ಜಾಸ್ಮಿನ ಬಾನು ಎಲಿಗಾರ ಶೇ 96, ಶಿಫಾ ಆರಾ ಸರವನ ಶೇ 95 ಉಜ್ಮಾತಾಜ ಜಕ್ಕಾಲಿ, ಶೇ 95.17 ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಶೇ 95 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಸನೋಬರ ಮುಲ್ಲಾ ಶೇ 96 ಮರ್ತುಜಾ ವಾಘೂ ಶೇ 95 ಉಮ್ಮೆ ಐಮನ್ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಶೇ 93 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಎಂ. ಮಳಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಲಿ ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-1444030733</p>