ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಶ್ಚಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97.87ರಷ್ಟು ಫಲಿ ತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಸಂಪಗಾವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 283 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 277 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ 27, ಪ್ರಥಮ 176, ದ್ವಿತೀಯ 53, ತೃತೀಯ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: ಮಾಯವ್ವ ಯಡ್ರಾಂವಿ ಶೇ 91.5 ಪ್ರಥಮ, ಸುರೇಖಾ ವಾಲಿಕಾರ ಶೇ 91 ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಮಲಡನ್ನವರ ಶೇ 90.33 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಭಕ್ತಿ ಭಡಾಳೆ ಶೇ 90.33 ಪ್ರಥಮ, ಬಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 88.83 ದ್ವಿತೀಯ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಗಾಣಗಿ ಶೇ 87.83 ತೃತೀಯ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಸ್ನೇಹಾ ಕಡಹಟ್ಟಿ ಶೇ 94.05 ಪ್ರಥಮ, ಸಾಮಿಯಾ ಮೊಮೀನ್ ಶೇ 94 ದ್ವಿತೀಯ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನಾಯಕ ಶೇ 93.66 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-21-762179906</p>