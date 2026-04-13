ಹುನಗುಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಸಾಧನೆ

ಹುನಗುಂದ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಶೇ 67.62ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಹನಮವ್ವ ಹಿರೇಕುರುಬರ-ಶೇ 96, ಸಿದ್ದವ್ವ ಹೊಸರೂರ- ಶೇ 92.5, ಶಿವಲೀಲಾ ವಸ್ತ್ರದ- ಶೇ 90.66 ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವನಕುಮಾರ ಚಿಗರಿ- ಶೇ 90.33, ಉಮೇಶ ಗೌಂಡಿ- ಶೇ 83, ಸವಿತಾ ಶೀಲವಂತರ- ಶೇ 89.33ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಂತಿ ಬೆಣಗಿ- ಶೇ 84, ಅಮೃತಾ ನಡುವಿನಮನಿ– ಶೇ 78.66, ಸ್ನೇಹಾ ಗುಡದಪ್ಪನವರ– ಶೇ 76.33ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಲಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260413-19-836606095