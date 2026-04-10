ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಕಾಲೇಜು: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ

ಇಂಡಿ: ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಚವಡಿಹಾಳ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಡೋಣಿ ಶೇ 98, ರಂಜಿತಾ ಬಿದರಿ ಶೇ 95.33 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಕೊಡಹೊನ್ನ 95.16 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೋರಗಿಮಠ ಶೇ 96.83, ನಾಗವೇಣಿ ಕೋರೆ ಶೇ 96.16 ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಠಪತಿ ಶೇ 93.16 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಡೆನವರ ಶೇ 96.83, ರೀಯಾ ಬಿರಾದಾರ ಶೇ 96.16 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀವಿಜಯ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ 96.16 ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪಿ. ದಶವಂತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಲಹಾ ಸಮೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260410-26-577309779