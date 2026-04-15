ಜಮಖಂಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 84.25, ಕಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 82.19, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 77.3ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದೆ.ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದವರ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಅಮೃತಾ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಉಗಾರ (ಶೇ 95.83), ರಮೇಶ ಬಡಿಗೇರ (ಶೇ 94.50), ಸುಪ್ರಿತಾ ಪೂಜಾರಿ (ಶೇ 93.83). ಒಟ್ಟು 127 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 107 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲೆ ವಿಭಾಗ: ಶ್ರೀನಾಥ ಕಾಚಾಪೂರ (ಶೇ 96), ವಿಕಾಸ ಗೆದ್ದೆಪ್ಪನ್ನವರ (ಶೇ 95 ), ಕೃತಿಕಾ ಬಿಸನಾಳ (ಶೇ 93.83). ಒಟ್ಟು 146 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಸ್ವಾತಿ ಕಾಖಂಡಕಿ (ಶೇ 95.33), ಮನಿಷಾ ಚೌಧರಿ (ಶೇ 93.67), ಜ್ಯೋತಿ ಬಿರಾದಾರ (ಶೇ 93.50). ಒಟ್ಟು 141ರ ಪೈಕಿ 109 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಶಹಾ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎಚ್.ಲಗಳಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಿ ಐ. ಕರಲಟ್ಟಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>