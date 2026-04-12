ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 98.34 ಫಲಿತಾಂಶ

ಜಮಖಂಡಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 98.34ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

181 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 178 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 75 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 99– ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಾ ಭಜಂತ್ರಿ– ಶೇ 97.3, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನ್ಯಾಮಗೌಡ– ಶೇ 97.1, ಸಂಜನಾ ತೇಲಿ– ಶೇ 97, ಪ್ರಜ್ವಲ ಹೆಳವರ, ಲಾಯಕ್ಕಎಡಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜನಾ ಪಾಟೀಲ, ಕೌಶಿಕ ಕೋರಿ– ಶೇ 96.3, ಅಲ್ಮಿರಾ ಪಾಟೀಲ,ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಗಾಳಿ, ಪವನ ಆಲಗೂರ– ಶೇ 96, ಜಿಶಾನ ಪಠಾಣ– ಶೇ 95.8ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯವಾರು 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ