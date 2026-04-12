ಪುಷ್ಪಾತಾಯಿ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

<p>ಜಮಖಂಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುಷ್ಪಾ ತಾಯಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.95.56 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನಿಲ ಸುಂಕದ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲನ್ನವರ– (ಶೇ 96.33) ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಸಂಜನಾ ರಾಮಗೊಂಡ (ಶೇ 95.33) ದ್ವಿತೀಯ, ಅಮೃತಾ ಚಿಂಚಲಿ (ಶೇ 94.83) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 94.59 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಸುನಂದಾ ಗುಡಿ (ಶೇ.97.8), ಸಂಗೀತಾ ಕಡ್ಲಿ (ಶೇ 97.6), ಸ್ನೇಹಾ ಸಿಂಗಾಡಿ (ಶೇ 96.6) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯವಾರು 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವೈ.ಬಿ. ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ– ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-19-1244994009</p>