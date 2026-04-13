ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್: ಅಕ್ಷತಾ, ತುಳಸಿ ಪ್ರಥಮ

ಜಮಖಂಡಿ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ತುಳಸಿಗೇರಿ– ಶೇ 97.67, ಅಭಿಲಾಷ ಕಾರಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯಾ ಕಲ್ಲೋಳಿ– ಶೇ 96.5, ಪ್ರೀತಂ ಸರಕಾರ, ರಾಹುಲ ಗುದ್ಲಿ– ಶೇ 96.3ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 12, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 8, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾ ತೇಲಿ– ಶೇ 98.83ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಸ್ನೇಹಾ ಬಿಳ್ಳೂರ– ಶೇ.97.6, ಸಾನಿಯಾ ಬಾಗೋಡಿ– ಶೇ 97ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಛೇರ್ಮನ್ ಆನಂದ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ರೀತಾ ಜೈನರ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>