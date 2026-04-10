ಕಡೂರು: ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 96 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕಡೂರು: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 96.22 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಚೇತನ್ ಸಿ.ಆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 214 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 206 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಶೇ 96.16 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆಅಗ್ರಸ್ಥಾನಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 37 ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ |ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 58 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಶೇ 96.67 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಂಜನ ಜೆ.ಎಂ. ಶೇ 93.50 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯವಾರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ರೇವತಿ ಶೇ 90.83, ನೇತ್ರಾ ಎ.ಎಸ್. ಶೇ 90 ಅಂಕ ಗಲಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 89 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 86 ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗಿ ಶೇ 96.63 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೆ. ಶೇ 95.50, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿ. ಶೇ 92.60, ಶರಾವತಿ ಶೇ 91.83, ಧನ್ಯಾ ಶೇ 90.50 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 65 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 62 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಶೇ 95.38 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶೇ 94.66, ಶ್ವೇತಾ ಜೆ.ಎಂ. ಶೇ 92, ಕಾವ್ಯಾ ಸಿ.ಕೆ. ಶೇ 91.66, ಕಾವ್ಯಾ ಎಂ.ಆರ್. ಶೇ 91.33, ಕೀರ್ತನಾ ಶೇ 90.50, ಸನಂ ತಾಜ್ ಶೇ 90.33, ಬಿಂದು ಜೆ.ಸಿ. ಶೇ 90.10, ಭಕ್ತಿ ಡಿ. ಶೇ 90.10 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-126-1981329867</p>