ಅಲ್ ಶರಾಯ್ ಕಾಲೇಜು: ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಅಲ್ ಶರಾಯ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>94 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, 182 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 85ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜುವೈರಿಯಾ ನಜ್ಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು 594 (ಶೇ 99) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದಿಹಾ ಫಾತಿಮಾ ಶೇ 98.17, ಜೈನಾ ಉಮೈಮಾ 97.50, ಸೈಯದಾ ಹಫ್ಸಾ ಫಾತಿಮಾ 97.50, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುರ್ತುಜಾ ಅಲಿ 97.17, ಸೈಯದ್ ಸಾದ್ ಹುಸೇನ್ 97.17, ನೇಹಾ ಅಫ್ಸರ್ 97, ಒಮೈಮಾ 97, ಅದೀಬಾ ತಹೀನಿಯತ್ ಫಾತಿಮಾ 96.83, ಮದಿಹಾ ಇರಾಮ್ 96.50, ಅಫಿಯಾ ಪರ್ವೀನ್ 96.17, ಅಲ್ಫಿಯಾ 96, ತಸ್ಮಿಯಾ ಫಾತಿಮಾ 96, ಸಫಿಯಾ ಫಾತಿಮಾ 95.83, ಝುನೈರಾ ಅಹ್ಮರೀನ್ 95.67, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್ 95.67, ಉಮೇಜಾ ತಹ್ರೀಮ್ 95.50, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಝಮ್ಮಿಲ್ ಅಹ್ಮದ್ 95.50, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲಿ 95.50, ಸಲೇಹಾ ಫಾತಿಮಾ 95.17, ಅಖ್ಸಾ ತಹೀರೀಮ್ 95, ಉಮ್ಮೆ ಹನಿ 95 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಲ್ ಶರಾಯ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಲಾಮ್ ರಬ್ಬಾನಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಮುಖ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಫಾಕ್ ಶರಾಯ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-34-1449208692</p>