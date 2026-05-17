ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಇಲ್ಲ

ಬಸವರಾಜ ದಳವಾಯಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಬದುಕು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಡಗಾ, ಮಾಡಿಯಾಳ, ಧುತ್ತರಗಾಂವ, ನಿಂಬಾಳ ಹಾಗೂ ತಡಕಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಐದೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 30 ಮಂದಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಜುಲೈನಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

'ಮಾಸಿಕ ₹ 14 ಸಾವಿರದಂತೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತಿತರ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು– ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಗೌರವ ಧನವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ನಡೆಸುವುದೇ ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ವೇತನ ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಡಿಡಿಪಿಯು ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ವೇತನ ಆದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಹತಾಶೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

'ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕು ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಗೌರವಧನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಖರ್ಚು– ವೆಚ್ಚ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹತಾಶರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಧುತ್ತರಗಾಂವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಗ ದೊರೆತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಲಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260517-34-478449544