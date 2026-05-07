‘ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಗುರುಕುಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಗೇಶಕುಮಾರ ಖಡ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಕುಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರವಿಕುಮಾರ ವಲ್ಲಂಸೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ಮುಕುಂದ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಾಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 589 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸಮೀರ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ, 584 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಭಿಜ್ಞಾ ನಾಡಗಿರಿಗೆ ₹5,000, 581 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಅಲೇಖ ಮತ್ತು ನಾಮಿಯಾ ಸಮೀನ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ ₹2,500 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಷಯವಾರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಾಜಿ, ಜಾಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂಜಯ ಕಾಶಿ ಅವರು ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-34-1999346066</p>