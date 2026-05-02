ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಜಾಜಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಪಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಬಹುಮಾನ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ಮುಕುಂದ, ಅಮೋಘ ಜಾಜಿ, ಗುರುಕುಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರವಿಕುಮಾರ ವಲ್ಲಮಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಗೇಶಕುಮಾರ ಖಡಕೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>595 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೊರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ₹25,000 ನಗದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹೀತಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ₹20,000, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶೇಯಾಂಕ ಕಾಟೇಕರ ಅವರಿಗೆ ₹15,000 ನಗದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಡೆದ ಅಧಿತಿ ಅವರಿಗೆ ₹10,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾಲಕರ ಸಮೇತ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಿಯು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಧುರ ಮುಡಾಡ (599) ₹5,000, ಆತಿಶಕುಮಾರ ನರಸಾಲೆ (598) ₹3000, ದೇವಶ್ರೀ ರಸಲರಕರ್ (597) ₹2000 ನಗದು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಶನ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದ 73 ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಸಂತೋಷ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೆ ರೊಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಯ್ಯದ್ ನದಾಫ್, ರುಬೀನಾ ಅನ್ಸಾರಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ಸುಷ್ಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಂಗೀತಾ ಕಂತಿ, ರವಿಕುಮಾರ ವಲ್ಲಮಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>