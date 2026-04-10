ಆರ್.ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಚಾಲಿತ ರಮಾಬಾಯಿ ಜಹಾಗೀರದಾರ (ಆರ್.ಜೆ) ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ 239 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 107 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿ, 124 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, ಮೂವರು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತೀಕ ರಾಜೇಂದ್ರ 585 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ವಿ.ದೇಸಾಯಿ 578, ಅಮರ್ ಪಾಟೀಲ 576, ವರುಣ ಎಂ. ಜೋಷಿ 575, ಸಾಯಿತನ್ವಿಕ 572, ಆದಿತಿ ದೇಶಮುಖ 570, ಯೋಗೇಶ ನಾಯಕ 568, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಾಂಡುರಂಗ 566, ಅನುಷಾ ಶಂಕರ ಕುಲಕರ್ಣಿ 564, ಸಾಯಿಪ್ರಿಯ ರೆಡ್ಡಿ 564, ಸೌಮ್ಯ ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ 563, ಶೇಖರಿದಾ 562, ರಿತೇಶ ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ 561, ಐಶ್ವರ್ಯ ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ 557, ಸಿದ್ದುಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ 557, ಋತುರಾಜ ದೇಶಮುಖ 556, ವರ್ಷಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ 556, ಹರ್ಷಿತ್ ವಿನೋದಕುಮಾರ 555, ಮನೋಜ್ಞ ಗುರುರಾಜ 555, ಸಿಂಧು ಶಿವಾನಂದ 555, ಸೌಮ್ಯಾ ರಾಜನಳ್ಳಿ 555, ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಚಂದ್ರ 554, ಅನುಪಮಾ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ 554, ಬಸವಪ್ರಭು ನಾಗೆಂದ್ರಪ್ಪಾ 554, ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ ಪೂಜಾರಿ 554, ಚೇತನ ನಾಗನಾಥ 553, ಧೂಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 552, ಜಗದೀಶ ದಶರಥ 552, ಶ್ರಾವಣಿ ಪಾಟೀಲ 551, ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸುರೇಶ 551, ಅಶ್ವಿನಿ ಅರುಣಕುಮಾರ 551, ಸಂದೇಶ ಸುತಾರ 550, ಸಾನಿಕಾ ರಾಜು 548, ರಸಿಕಲ ಶಾಂತಪ್ಪಾ 547, ತೇಜಶ್ವಿನಿ ಶಿವರಾಜ 546, ಕೀರ್ತಿ ವಿನೋದಕುಮಾರ 544, ಸಮನಾ ಜೋಷಿ 544, ವೇದಾಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ 544 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 97.91 ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭುರ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>