ಶ್ರೀಗುರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ-–2ಗೆ 1,993 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರು

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಶ್ರೀಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ–2ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>10.30ರಿಂದ 2 ರವರೆಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 525 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 1,468 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆದರು. ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ ಸಹಸ್ರ– ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು–ಪಾಲಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತು.</p>.<p>2002ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಶ್ರೀಗುರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ದಿ. ಪ್ರೊ. ಎ.ವೈ.ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಇದೀಗ ಥೇರಿ, ಕೆ–ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್, ಜೆಇಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ. 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 725 ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 730 ಸೇರಿದಂತೆ 1,455 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧಕರ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ಎ. ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಹಾ ಎನ್. ನಾಯ್ಕ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>