ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಎಸ್.ಆರ್.ಎನ್. ಮೆಹತಾ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿಯುಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ –2 ಹಂತದ ಮೇನ್ಸ್ನಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನುಜ ದೇಶಮುಖ 93.88 ಪರ್ಸಂಟೈಲ್ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಸಂಗಮೇಶ 91.80 ಪರ್ಸಂಟೈಲ್ ಗಳಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 71.89 ಪರ್ಸಂಟೈಲ್ ಗಳಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಲ್ (67.23), ಅದಿತಿ (67.14), ಕೋಮಲ್ (66.30) ಪರ್ಸಂಟೈಲ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-34-2078471231</p>