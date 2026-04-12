ಮಾಡಬೂಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕಾಳಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಡಬೂಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-1ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ 44 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 32 ಜನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಜನ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ 69.57 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಪೈಕಿ ಶರಣು ಸೈದಪ್ಪ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 581 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2ನೇ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಶರಣಮ್ಮ 581, ವಾಸುದೇವ 567, ಚಂದ್ರಕಲಾ 543 ಅಂಕ ಪಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರತಿ 509, ಪ್ರವೀಣ 495 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅಂಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಬಯೊಲೋಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ 484 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿ, 33 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.