‘ಸಾಧನೆಗೆ ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ’

<p><em>ಮೆಹಬೂಬಹುಸೇನ</em></p>.<p>ಕನಕಗಿರಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನವೇ ಹಾಸುಹೊದ್ದಿದ್ದರೂ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97.33 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಾ ಕಟ್ಟಿಮನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪವಿತ್ರಾ ಕಟ್ಟಿಮನೆ ಗೌಡ್ರ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪವಿತ್ರಾ, ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ. ಮರಿಯಮ್ಮ–ಹುಲಗಪ್ಪ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, 584 (ಶೇ 97.33 )ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಕೂಲಿ ಅರಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಕೂಡ ರಜೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ನಿತ್ಯ 6-7 ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಓದಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವೇ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜತೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸತತ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-35-1461341611</p>