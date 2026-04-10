ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಉಡುಪಿ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸತತ 5ನೇ ವರ್ಷವೂ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ (597) , ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ (598) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಟಾಪ್ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಲೇಜಿನ 56 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಪಿಸಿಎಂಬಿ ವಿಭಾಗ: ಶ್ರಾವ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 595, ತೇಜಸ್ ಆರ್.ಬಿ. 594, ಮೋಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ. 593, ವರ್ಷಿತಾ ಎನ್. 593, ದಿಶಾ ಎ. 592, ಲೇಖನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಎಂ.ಡಿ. 592, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ. ಎ. 592, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಸ್. 591, ಅನನ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ. 590, ಧೃವ ವಿ.ಬಿ. 589, ಬಿಂದು ಪಿ.ಗೌಡ 589, ನಾಗಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ 589, ತೇಜಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಚ್. ಡಿ.589, ಭೂಮಿಕಾ ಎಸ್.ಪಿ.589, ಅಮೂಲ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್.589, ಅನನ್ಯ 589, ಲವಣ್ ಎ.ಪಿ.589, ಅನುರಾಗ್ ಕೆ.ಎಸ್. 589 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಸಿಎಂಸಿ ವಿಭಾಗ: ಅಧಿತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸಿ.ಯು.596, ಸಾನ್ವಿ ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ 596, ಚೇತನಾ ಟಿ.ಪಿ.594, ಪ್ರಾರ್ಥನ ಸುರೇಶ್ 594, ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪಿ.ಎಸ್. 593, ಸಂವಿತ್ ಅಮಿತ್ ಗೋಕರ್ಣ್ 593, ಅಕ್ಷತಾ ಮೋಹನ್ ಹೆಗಡೆ 593, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಭಟ್ 593, ಸಿಂಚನ ಎಸ್.ಭಟ್ 593, ಬಿ.ಜಿ.ಆದಿತ್ಯ ಗೌಡ 592, ಆದಿತ್ಯ ಗುರುರಾಜ್ ನಾಯಕ್ 592, ಅನ್ವಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೊಗೆರ್ 592, ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ ಶೇರಿಗಾರ್ 591, ಕವನ 591, ದೀಪಕ್ ಕೆ.ಪಿ. 591, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಉಪಧ್ಯಾಯ 591, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಯಕ್ 591, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೆ. 591, ಡಿ.ಎಸ್. ಸ್ಫೂರ್ತಿ 591, ಜಾನ್ವಿ ವಿ.ಪಾಟೀಲ್ 591, ನಾಗದೇವ್ ಎಂ.ಜಿ. 590, ಧನುಷ್ ಆರ್. ಡಿ. 590, ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ 590, ಸುಹಾನ್ ನಾಯಕ್ 590, ಭುವನಾ ಎಚ್.ಎನ್. 589, ರಿತನ್ಯಾ ಆರ್. ರಾವ್ 589, ರಿತಿಕ್ ಎ.ಜಿ. 589 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ: ಆದ್ಯ ಎಸ್.ಪಡ್ರೆ 596, ಅನಿಕಾ 596, ಕೆ.ಪಿ.ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ 596, ಸೃಷ್ಟಿ 595, ಪಿ.ಸ್ವರ- 594, ದರ್ಶನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎರಗಲ್ 593, ಸ್ಮೃತಿ ದೊಂಡಿಯಾ ಕೆ. 593, ಅಕ್ಷರ್ ಎಸ್.ನಾಯಕ್ 592, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಕೇಶ್ 591, ಭೂಮಿಕಾ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ 590, ಚಿರಾಯು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ 590, ಹಿತ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ 590 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ