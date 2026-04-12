ಕತ್ತಿ ಕಾಲೇಜು: ಶೇ 97.18ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ

ಹುಕ್ಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿ.ಎಂ.ಕತ್ತಿ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 97.18ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದ 248 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 241 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 32, ಪ್ರಥಮ 170, ದ್ವಿತೀಯ 35 ಮತ್ತು ತೃತಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ: ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾನೇಶ್ವರಿ ಬಸಪ್ಪ ದೊಡದನ್ನವರ ಶೇ 96.17 ಪ್ರಥಮ, ಸ್ನೇಹಾ ಮಹಾವೀರ ಕಾಗವಾಡೆ ಶೇ 95.17 ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ ಮಹಾಂತೇಶ ಚರಾಟೆ ಶೇ 91.67 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ: ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈರಪ್ಪ ಮುತ್ನಾಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ವೀರೂಪಾಕ್ಷಿ ಅರಭಾವಿ ಶೇ 95.67 ಪ್ರಥಮ, ಸೃಷ್ಟಿ ಗಣಪತಿ ಅರಭಾಂವಿ ಶೇ 93.83 ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿತಾ ರಮೇಶ ಗೋಟಿ ಶೇ 92.67 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾ ವಿಭಾಗ: ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ದುಂಡಪ್ಪ ವದಗಿ ಶೇ 92.67 ಪ್ರಥಮ, ಸೀಮಾ ಶಾಂತಿನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಶೇ 91.17 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಮಾಯವ್ವ ಬೀರಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಶೇ 89.67 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪವನ್ ಕತ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಬರಕಾಳೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಮುಚಖಂಡಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಭಂಗಿ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಎಸ್.ಹೂಗಾರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260412-21-170988050