ಕವಿತಾಳ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ66 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕವಿತಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 118 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 78 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ66 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಶೇ96 (ಪ್ರಥಮ), ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಶೇ 89.83 (ದ್ವಿತೀಯ), ಮಹ್ಮದ್ ರಿಯಾನ್ ಶೇ89.16 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಸಾನಾ ಶೇ94.84 (ಪ್ರಥಮ) ಮಹಿಮುದಾ ಬೇಗಂ ಶೇ91.66 (ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ), ಸುಮಂಗಲಾ ಶೇ91.16 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ 78 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಶ್ರೇಣಿ (14), ಪ್ರಥಮ (42), ದ್ವಿತೀಯ (14) ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಾನಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>