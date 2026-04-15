ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಬರ್ಟಸನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕಿ ಎಂ.ರೂಪಕಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಚಿಂತಕರು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೋಡದ ಅವಮಾನ, ನೋವನ್ನು ಅಂದಿನ ಜನತೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಮೇಲು, ಕೀಳೆಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದು, ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮೊಟಕು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದರೂ, ಅದು ಫಲಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಸಮ ಸಮಾಜ ಇಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ದಲಿತ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಇತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ.ಭರತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಕೆಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಕೆಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-18-132605320</p>