ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇ 99 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ 2026ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 99 ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 97 ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 259 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 117 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಶ್ರೀಲಯ 600ಕ್ಕೆ 593 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ-100, ಇಂಗ್ಲಿಷ್-95, ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ-99, ರಾಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ-100, ಗಣಿತ-100, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ-99 ಅಂಕ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಧಾ ಕೆ.ಎಂ (590/600),ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಎಸ್. (586/600), ಸೂಫಿಯಾ ಫಾತಿಮಾ (580/600) ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಏಹಸಾನ್ (582/600), ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆರ್. ಆರ್ (582/600) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಉದಯಕುಮಾರ್, ಮಾರುತಿ ಸಿಂಘ್ರಿ, ಜಿ.ವಿ.ವಿನಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>