ಇಂಥ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ

<p>ಕೋಲಾರ: ಇಂಥ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಂಬನಿಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದವು. ಆತನ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ...</p>.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಹೋಬಳಿ ಗೆನ್ನೇರಹಳ್ಳಿಯ ಮದನ್ ಪಿ. ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಬೇತಮಂಗಲದ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಮದನ್ 600ಕ್ಕೆ 596ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ (100), ರಾಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ (100), ಗಣಿತ (100), ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ (99), ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (98) ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (99) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ 2018ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಅಮ್ಮ ಮಾಧವಿ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾತ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಸರೆ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ಭಾರ್ಗವ್ ಕೂಡ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಅವರ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ ನನಗೆ ಓದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ನಾನೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಮದನ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 7 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆ 6.30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಉತ್ತಮ ಅಂಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದರಂತೆ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸಿಇಟಿ ಬರೆದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಓದುವ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಮದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ‘ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹುಡುಗ ಮದನ್. ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದೂ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಆತನನ್ನು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಾತ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮದನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್: ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಚಿರಂತನಾ ಎಂ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 597 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ (100), ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (100), ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ (100), ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ (100), ಕನ್ನಡ (96) ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ (96) ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಗಲ್ಪೇಟೆಯ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಚಿರಂತನಾ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 598 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ಆರು ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಾಗ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತಾರೂ ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 595 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಎಸ್ಡಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅರ್ಚನಾ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಘವ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಖಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ. ತಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಈ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಕೋಲಾರದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಎಸ್.ಶ್ರೀಲಯ 600ಕ್ಕೆ 593 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p>‘ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ಗಂಟೆ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಪುನರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-18-1764631731</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>